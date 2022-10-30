Сетьен о Месси: «Было то, что мне не нравилось. Есть игроки, с которыми работать сложнее. Но что можно сказать, когда он забивает по три мяча?»

Кике Сетьен признался, что ему не всегда было легко работать с Лионелем Месси.

«Не стоит говорить о Месси. Для меня Месси на протяжении 14 лет был в центре внимания. Все это время я наблюдал за играми «Барсы», ждал возможности увидеть его [вживую]. Именно таким я и хочу его запомнить.

Не могу сказать, разочаровал ли он меня. Есть вещи, которые мне нравились, но было и то, что мне не нравилось, и приходилось бороться с этим. Да и что можно сказать, когда он забивает по три мяча в каждой игре?

Всегда есть игроки, с которыми бывает сложнее работать, и это нужно принять», – сказал экс-тренер «Барселоны» El Larguero.

Сетьен занимал пост главного тренера «Барселоны» с января по август 2020 года. Под руководством специалиста, сейчас тренирующего «Вильярреал», «блауграна» в 25 матчах одержала 16 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.