Федотов о 3-м месте ЦСКА после 1-го круга РПЛ: «Были все основания рассчитывать на более весомые показатели»

оценил результаты ЦСКА в 1-м круге Мир .

– Давайте подробно подведем итоги первого круга. Насколько вы удовлетворены текущим положением дел?

– Понятно, что всегда хочется большего, а у нас действительно были все основания рассчитывать на более весомые турнирные показатели. Нужно учитывать те сложности, которые возникали по ходу сезона.

Прежде всего, нам приходилось регулярно кроить линию обороны. Игорь Дивеев, к сожалению, выбыл из строя. Кроме того, после паузы на сборные мы не сразу могли вновь рассчитывать на Бахтиера Зайнутдинова. В свою очередь, Виллиан Роша влился в наш коллектив уже по ходу сезона, хотя он достаточно быстро адаптировался.

Позитивный момент – то, что идем в первой тройке. Начало сезона было очень динамичным, футболисты поняли и приняли наши требования. Нынешний ЦСКА – команда, которая хочет играть, сражаться и побеждать.

Не понравились некоторые отрезки отдельных матчей. В частности, первый тайм в Санкт-Петербурге. Если же говорить о главной нашей проблеме, тут я полностью с вами соглашусь – это реализация моментов. Если бы мы бережнее к ним относились, то набрали бы больше очков.

Безусловно, есть немало элементов, над которыми предстоит работать, чтобы прийти к гармонии в нашей игре. Важен баланс между атакой и обороной, это каждодневный труд. Здесь и более активное вовлечение наших центральных защитников в комбинационную игру, и более значимая роль латералей. Такими я вижу итоги первого круга для нашей команды.

– Вторую половину чемпионата армейцы начинают матчем против «Пари НН». Ваше мнение о сопернике?

– Очень дисциплинированная во всех линиях команда, способная оказать давление на соперника, в том числе на его половине. При потере мяча быстро перестраивается на оборону.

К воротам нижегородцев сложно подобраться, у игроков четко отлажено взаимодействие и подстраховка. Немалое количество карточек, которые получают игроки «Пари НН», говорит о том, что команда применяет тактику мелкого фола.

В общем, противник очень непростой, хотя легких матчей в Премьер-лиге и не бывает. Нам нужно быть максимально сосредоточенными, терпеливыми. И, понятное дело, бережно относиться к голевым возможностям у чужих ворот, – сказал главный тренер ЦСКА.

После 15 туров чемпионата России ЦСКА делит 3-е место в таблице с «Ростовом», отставая от «Спартака» на 3 очка, а от «Зенита» – на 10.

ЦСКА примет в субботу, 5 ноября. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.