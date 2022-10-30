Черчесов о Головине: «Саша опять доставил неприятности «Ференцварошу». Из-за его мобильности, резкости и интеллекта мы не до конца за ним уследили»

оценил игру против (1:1).

Главный тренер венгерского клуба высказался после матча с .

«Саша опять доставил нам неприятности. Он очень подвижный. Вечеи, который по нему действовал, футболист немного другого плана и в целом справился. Другое дело, что из-за мобильности, резкости и футбольного интеллекта Головина мы все равно не до конца за ним уследили.

К тому же стандарты в его исполнении практически все опасны. Последний штрафной, после которого «Монако» чудом не забил, тоже исполнял Саша», – сказал Черчесов.

Головин искрил против Черчесова, «Фенербахче» спасся с 0:3, «Рому» от провала спас ВАР. Что там в ЛЕ и ЛК