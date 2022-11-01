Рио Фердинанд: «Роналду не ответит на звонок Невилла. Зная его – все кончено. На месте Криштиану я бы пожал Гари руку и сказал: «Слишком много болтаешь»

Экс-защитник оценил поведение .

Португальский форвард не стал приветствовать Гари Невилла, своего бывшего партнера по команде, перед игрой с (1:0) в .

«Я не думаю, что Роналду ответит, если Невилл ему позвонит. Зная Криштиану, можно считать, что все кончено. Ты сказал то, что хотел сказать, и веришь в то, во что веришь.

Я думаю, что на месте Криштиану поступил бы иначе в таком сценарии. Я бы, наверное, подошел и пожал руку, а потом сказал: «Ты слишком много болтаешь, увидимся позже». Просто небольшой укол», – сказал Фердинанд в эфире своего YouTube-канала.

Роналду проигнорировал Невилла, приветствуя экспертов Sky Sports. Прежде он здоровался с Гари и избегал Каррагера