Невилл о голе Рэшфорда: «Восхитительно, в стиле Роналду. У Маркуса один из лучших ударов головой в мире»
Гари Невилл сравнил нападающего Маркуса Рэшфорда с Криштиану Роналду.
В матче 13-го тура АПЛ «МЮ» одержал победу над «Вест Хэмом» (1:0). Рэшфорд забил единственный гол в этой встрече ударом головой.
«Не видел, чтобы Рэшфорд часто это делал. У него один из лучших ударов головой в мире. Это было что-то в стиле Криштиану Роналду.
Это был восхитительный гол. Эриксен переправляет мяч в штрафную – защитник неподвижен, Рэшфорд в движении», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Рэшфорда 4 гола и 2 результативные передачи в 12 матчах.
Комментарии