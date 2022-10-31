Невилл о голе Рэшфорда: «Восхитительно, в стиле Роналду. У Маркуса один из лучших ударов головой в мире»

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В матче 13-го тура АПЛ одержал победу над (1:0). Рэшфорд забил единственный гол в этой встрече ударом головой.

«Не видел, чтобы Рэшфорд часто это делал. У него один из лучших ударов головой в мире. Это было что-то в стиле Криштиану Роналду.

Это был восхитительный гол. Эриксен переправляет мяч в штрафную – защитник неподвижен, Рэшфорд в движении», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги на счету Рэшфорда 4 гола и 2 результативные передачи в 12 матчах.