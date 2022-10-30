Каррагер – Невиллу: «Добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер пошутил о том, что Криштиану Роналду проигнорировал Гари Невилла.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перед матчем АПЛ против «Вест Хэма» поприветствовал ведущего и экспертов Sky Sports – своего бывшего партнера по «МЮ» Луи Саа и экс-хавбека сборной Англии Джейми Реднаппа.

Однако стоявшего рядом с ними экс-защитника манкунианцев Невилла он проигнорировал и побежал на поле.

В августе португалец демонстративно не поприветствовал Джейми Каррагера перед матчем с «Ливерпулем».

«Гари, добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду», – написал бывший защитник «Ливерпуля».

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