Каррагер – Невиллу: «Добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду»

Джейми Каррагер пошутил о том, что проигнорировал .

Нападающий перед матчем против «Вест Хэма» поприветствовал ведущего и экспертов Sky Sports – своего бывшего партнера по «МЮ» Луи Саа и экс-хавбека сборной Англии Джейми Реднаппа.

Однако стоявшего рядом с ними экс-защитника манкунианцев Невилла он проигнорировал и побежал на поле.

В августе португалец демонстративно не поприветствовал Джейми Каррагера перед матчем с .

«Гари, добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду», – написал бывший защитник «Ливерпуля».