Роналду проигнорировал Невилла, приветствуя экспертов Sky Sports. Прежде он здоровался с Гари и избегал Каррагера
Криштиану Роналду решил не здороваться с Гари Невиллом.
Форвард «Манчестер Юнайтед» перед игрой 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» поприветствовал ведущего и экспертов Sky Sports – своего бывшего партнера по «МЮ» Луи Саа и экс-хавбека сборной Англии Джейми Реднаппа.
Стоявшего рядом с ними экс-защитника манкунианцев Невилла он проигнорировал и побежал на поле.
Роналду не впервые отказывается контактировать с бывшими футболистами, позволившими себе критику в его адрес. Так, в августе он не поздоровался с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером, а вот к Невиллу тогда подошел.
Фото: кадры из трансляции Sky Sports
Гари Невилл: «Каким бы великим Роналду ни был, «МЮ» без него лучше. Пора прекратить сотрудничество»
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Роналду и Каземиро играют. Онлайн-трансляция
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