Роналду проигнорировал Невилла, приветствуя экспертов Sky Sports. Прежде он здоровался с Гари и избегал Каррагера

решил не здороваться с .

Форвард «Манчестер Юнайтед» перед игрой 14-го тура с «Вест Хэмом» поприветствовал ведущего и экспертов – своего бывшего партнера по «МЮ» Луи Саа и экс-хавбека сборной Англии Джейми Реднаппа.

Стоявшего рядом с ними экс-защитника манкунианцев Невилла он проигнорировал и побежал на поле.

Роналду не впервые отказывается контактировать с бывшими футболистами, позволившими себе критику в его адрес. Так, в августе он не поздоровался с экс-защитником «Ливерпуля» , а вот к Невиллу тогда подошел.

Фото: кадры из трансляции Sky Sports

Гари Невилл: «Каким бы великим Роналду ни был, «МЮ» без него лучше. Пора прекратить сотрудничество»

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Роналду и Каземиро играют. Онлайн-трансляция