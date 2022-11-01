Невилл о том, что Роналду проигнорировал его и Каррагера: «Рождественские открытки мы не получим»
Гари Невилл отреагировал на решение Криштиану Роналду не приветствовать его.
Форвард «Манчестер Юнайтед» проигнорировал бывшего партнера по команде, здороваясь с экспертами Sky Sports перед матчем АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0). Ранее похожий случай был с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером.
«Мы исключены из списка получателей рождественских открыток», – пошутил Невилл.
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