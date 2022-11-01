Невилл о том, что Роналду проигнорировал его и Каррагера: «Рождественские открытки мы не получим»

отреагировал на решение не приветствовать его.

Форвард проигнорировал бывшего партнера по команде, здороваясь с экспертами Sky Sports перед матчем с «Вест Хэмом» (1:0). Ранее похожий случай был с экс-защитником «Ливерпуля» .

«Мы исключены из списка получателей рождественских открыток», – пошутил Невилл.

Каррагер – Невиллу: «Добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду»