Невилл о том, что Роналду проигнорировал его и Каррагера: «Рождественские открытки мы не получим»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду Джейми Каррагер премьер-лига Англия ахахаха Футбол

Гари Невилл отреагировал на решение Криштиану Роналду не приветствовать его.

Форвард «Манчестер Юнайтед» проигнорировал бывшего партнера по команде, здороваясь с экспертами Sky Sports перед матчем АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0). Ранее похожий случай был с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером.

«Мы исключены из списка получателей рождественских открыток», – пошутил Невилл.

Каррагер – Невиллу: «Добро пожаловать в клуб проигнорированных Роналду»

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