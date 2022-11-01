Жуниньо о Неймаре: «Меня тошнит, когда крайне правые бразильские игроки поддерживают фашистов»
Жуниньо Пернамбукано раскритиковал Неймара за политические взгляды.
«Меня тошнит, когда я вижу, как крайне правые бразильские игроки, такие как Неймар, поддерживают фашистов.
Мы поднялись с низов, и мы люди. Как мы можем быть на другой стороне?» – заявил бывший хавбек «Лиона», ныне занимающий пост спортивного директора в клубе.
Напомним, в Бразилии завершились президентские выборы. Новым главой страны стал Луис Инасиу «Лула» да Силва – лидер левого политического движения. Он победил действующего президента Жаира Болсонару с небольшим перевесом. Неймар поддерживал Болсонару.
Болсонару известен своими крайне правыми взглядами, поддержкой военной диктатуры и репрессий, критическими высказываниями про коронавирус (отрицал его опасность), выступлениями против обязательной вакцинации (сам не вакцинировался и переболел). Также он делал ряд провокационных, расистских и дискриминирующих заявлений.
«Меня тошнит, когда такие игроки, как Неймар, поддерживают фашистов». Жуниньо раскритиковал форварда за поддержку экс-президента Бразилии
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