Неймар не проголосовал на выборах президента Бразилии, поскольку не получил статус избирателя в Европе. Он поддерживал Болсонару

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Неймар не смог проголосовать на выборах президента Бразилии

Голосование прошло вчера, 2 октября. Больше всех голосов набрали Луис Инасиу «Лула» да Силва (48,4%) и действующий президент Жаир Болсонару (43,2%). Они примут участие во втором туре выборов, который пройдет 30 октября.

Напомним, ранее Неймар поддержал Болсонару, станцевав под мелодию его избирательной кампании. 

Однако в самом голосовании футболист не поучаствовал, сообщает El Mundo. Форвард «ПСЖ» должен был получить «статус избирателя» в Париже, но он так и не оформил необходимые документы с момента переезда из Бразилии в Европу (он перешел в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году). Таким образом, игрок может отдать свой голос только на избирательном участке в штате Сан-Паулу.

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