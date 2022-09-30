Неймара раскритиковали за поддержку президента Бразилии Болсонару. Игрок «ПСЖ» ответил: «Говорящие о демократии нападают на тех, у кого другое мнение. Ясно 🤷🏽‍♂️»

Неймар подвергся критике за поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии поучаствовал в съемках тиктока в поддержку политика перед выборами, где он станцевал под мелодию избирательной компании Болсонару.
Множество болельщиков и пользователей соцсетей раскритиковали Неймара, напомнив о расистских комментариях ультраправого политика.
Неймар ответил критикам в твиттере: «Они говорят о демократии и многом другом, но эти же люди, говорящие о демократии, нападают на тех, у кого другое мнение. Ясно 😂🤷🏽♂️».
У Болсонару неоднозначная репутация в Бразилии. В частности, в пандемию коронавируса он неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.
Первый тур выборов президента Бразилии начнется 2 октября.