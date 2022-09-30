Неймар поддержал действующего президента Бразилии Болсонару перед выборами, станцевав под мелодию его избирательной компании

поддержал действующего президента Бразилии Жаира Болсонару перед выборами.

Нападающий и сборной Бразилии поучаствовал в съемках тиктока в поддержку Болсонару.

На нем Неймар станцевал под мелодию избирательной компании Болсонару, улыбался, а также показывал по два пальца на каждой руке, намекая на номер, который избиратели должны выбрать, чтобы поддержать Болсонару, – 22.

У Болсонару неоднозначная репутация в Бразилии. В частности, в пандемию коронавируса он неоднократно выступал против вакцинации и изоляционных мер.

Первый тур выборов президента Бразилии начнется 2 октября.