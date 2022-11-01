«Ювентус» должен попытаться попасть в ЛЕ, это прекрасный турнир. И это тоже еврокубок». Аллегри о вылете из ЛЧ
Массимилиано Аллегри высказался о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов.
После 5 туров туринская команда набрала 3 очка и занимает 3-е место в группе с «ПСЖ», «Бенфикой» и «Маккаби». Завтра «бьянконери» встретятся с французским клубом в последнем туре группового этапа.
«Мы должны попытаться попасть в Лигу Европы, это прекрасный и важный турнир. И это тоже еврокубок», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Я зол. То, что мы не сможем померяться силами с лучшими в Европе весной, вызывает у нас гнев. Это должно дать нам стимул преуспеть в лиге, хотя матчи с «Интером», «Вероной» и «Лацио» пройдут позже. О Серии А мы будем думать послезавтра», – добавил Аллегри.
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