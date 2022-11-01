Массимилиано Аллегри: «Месси всегда был лучшим в мире. Ему 35, он проводит последние годы на таком уровне»

высказался про Лионеля Месси.

2 ноября сыграет против «ПСЖ» в матче шестого тура .

– Вам предстоит встретиться с , который вернул свою игру на уровень «Золотого мяча».

– Месси всегда был лучшим в мире.

Это важный год для него с точки зрения и выступления клуба, и предстоящего ЧМ-2022. Ему 35 лет, он проводит последние годы на таком уровне, – заявил главный тренер туринского клуба.

В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов и сделал 10 голевых передач в 12 матчах чемпионата Франции. Его статистику можно изучить здесь.