Массимилиано Аллегри: «Месси всегда был лучшим в мире. Ему 35, он проводит последние годы на таком уровне»

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Массимилиано Аллегри высказался про Лионеля Месси.

2 ноября «Ювентус» сыграет против «ПСЖ» в матче шестого тура Лиги чемпионов.

– Вам предстоит встретиться с Лионелем Месси, который вернул свою игру на уровень «Золотого мяча».

– Месси всегда был лучшим в мире.

Это важный год для него с точки зрения и выступления клуба, и предстоящего ЧМ-2022. Ему 35 лет, он проводит последние годы на таком уровне, – заявил главный тренер туринского клуба.

В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов и сделал 10 голевых передач в 12 матчах чемпионата Франции. Его статистику можно изучить здесь

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