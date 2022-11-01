Массимилиано Аллегри: «Месси всегда был лучшим в мире. Ему 35, он проводит последние годы на таком уровне»
Массимилиано Аллегри высказался про Лионеля Месси.
2 ноября «Ювентус» сыграет против «ПСЖ» в матче шестого тура Лиги чемпионов.
– Вам предстоит встретиться с Лионелем Месси, который вернул свою игру на уровень «Золотого мяча».
– Месси всегда был лучшим в мире.
Это важный год для него с точки зрения и выступления клуба, и предстоящего ЧМ-2022. Ему 35 лет, он проводит последние годы на таком уровне, – заявил главный тренер туринского клуба.
В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов и сделал 10 голевых передач в 12 матчах чемпионата Франции. Его статистику можно изучить здесь.
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