Массимилиано Аллегри: «Сейчас бессмысленно говорить о скудетто и ЛЕ. Некоторые клубы по 8 лет не попадали в ЛЧ»

поделился мнением об игре «Ювентуса».

Туринский клуб ранее вылетел из Лиги чемпионов.

– Верите ли вы в скудетто?

– Мы провели всего 11 матчей. Говорить о скудетто бессмысленно.

Сейчас мы должны действовать, у нас есть шанс сделать это завтра. «Наполи» делает необыкновенные вещи, как и «Милан», «Лацио», «Интер» и «Рома». Мы отстаем. Цель – сократить отставание, осталось 27 матчей.

Завтрашний матч с [«Лечче»] будет сложным, мы должны быть на одном уровне с ними и бегать столько же, сколько они. Если что, нужно быть готовыми к грязной игре.

– Что скажете по поводу Лиги Европы?

– Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы, мы должны переключиться и сосредоточиться на Серии А. Завтра будет сложная игра. «Лечче» сыграл вничью с «Фиорентиной» и «Салернитаной», они хорошо организованы и могут быть опасны в контратаках.

Мы должны выйти из сложившейся ситуации, но мы не сделаем это за один матч. У этих футболистов есть моральные ценности, и я очень на них рассчитываю.

– Как можете объяснить плохие результаты «Ювентуса» в этом сезоне?

– Такие вещи случаются, я не могу подобрать подходящее слово, его должны подобрать вы. Я сосредоточен на тренировках. Некоторые клубы по восемь лет не попадали в Лигу чемпионов или вылетали из нее.

Нам не нужно отчаиваться, иначе мы не выберемся из этой ситуации. Мы знаем, насколько важна завтрашняя игра, она сложна вне зависимости от Лиги чемпионов, и мы должны сыграть ее как единое целое, – сказал тренер .