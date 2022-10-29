«Заявления Аллегри шокировали: сказать, что вылет из ЛЧ не провал и команда готовится к «Лечче» – издевательство. Игра «Юве» – скандал, никакой организации». Мораче о туринцах
Главный тренер женской команды «Лацио» отреагировала на слова Массимилиано Аллегри.
Ранее главный тренер «Ювентуса» высказался после вылета из Лиги чемпионов.
«Заявления Аллегри шокировали: сказать, что вылет из ЛЧ не провал и команда готовится к «Лечче» – это издевательство.
Игра «Юве» – это скандал, никакой организации. Очевидно, что игроки растеряны», – сказала Каролина Мораче.
Проблемы Аллегри не в трусости и бессистемности. Он просто отстал от игры и разучился реагировать на вызовы
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