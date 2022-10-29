«Заявления Аллегри шокировали: сказать, что вылет из ЛЧ не провал и команда готовится к «Лечче» – издевательство. Игра «Юве» – скандал, никакой организации». Мораче о туринцах

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер женской команды «Лацио» отреагировала на слова Массимилиано Аллегри.

Ранее главный тренер «Ювентуса» высказался после вылета из Лиги чемпионов.

«Заявления Аллегри шокировали: сказать, что вылет из ЛЧ не провал и команда готовится к «Лечче» – это издевательство.

Игра «Юве» – это скандал, никакой организации. Очевидно, что игроки растеряны», – сказала Каролина Мораче.

Проблемы Аллегри не в трусости и бессистемности. Он просто отстал от игры и разучился реагировать на вызовы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные