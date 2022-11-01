Куадрадо об игре с «ПСЖ»: «Важный матч, мы боремся за выход в Лигу Европы»

рассказал, что матч с «ПСЖ» очень важен для .

«У нас бывают хорошие матчи, иногда нам чего-то не хватает, но мы работаем над этим. Мы стараемся стать лучше, по-прежнему решительны и голодны до побед.

Пусть у нас не всегда все получается, но мы выкладываемся на все сто в каждом матче и мало-помалу заново открываем для себя дух «Ювентуса», который заключается в том, чтобы бороться и сражаться до конца.

В последнее время результаты улучшились – мы провели хорошую игру против «Ромы», против «Бенфики» дома, но у нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Но есть время, чтобы совершенствоваться дальше и вернуться на вершину. Это важный матч для нас, мы боремся за выход в Лигу Европы», – сказал полузащитник «Ювентуса».

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» одержал всего одну победу – над «Маккаби» (3:1). С тремя набранными очками команда занимает третье место в группе. При этом у «Маккаби», идущего на последнем месте в группе, столько же набранных очков. Судьба путевки в Лигу Европы решится в последнем туре группового этапа.

В среду Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентуса» и – начало в 23:00 по московскому времени.