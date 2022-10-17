«Спартак» доказал, что готов бороться за чемпионство. Красно-белые точно в гонке». Каррера после дерби

уверен, что «Спартак» готов к борьбе за титул.

Такое мнение бывший тренер красно-белых выразил после ничьей «Спартака» в дерби с ЦСКА (2:2).

«Ничья в дерби – это нормальный результат, в таких сложных и принципиальных матчах может произойти всякое.

Самое главное, что «Спартак» доказал, что готов бороться за чемпионство. Красно-белые точно в чемпионской гонке, желаю команде удачи», – сказал Каррера.

После 13 туров «Спартак» отстает от лидирующего на 7 очков.

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