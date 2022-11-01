Агент Клоппа: «Юрген не намерен уходить из «Ливерпуля». Он пользуется поддержкой руководства, любит клуб и болельщиков»
Агент Юргена Клоппа заявил, что тренер останется в «Ливерпуле».
«Я могу заверить, что Юрген Клопп не намерен уходить из «Ливерпуля».
Владельцы клуба учитывали тот факт, что в этом сезоне могут возникнуть проблемы из-за напряженного прошлого сезона. Юрген пользуется поддержкой руководства и поддерживает с ним постоянный контакт. Он любит клуб, свою команду и болельщиков и полон решимости продолжить и успешно завершить период в «Ливерпуле».
Он не зря продлил свой контракт до 2026 года», – сказал Марк Косицке.
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