Клопп о «Ливерпуле»: «Моя работа заключается не только в том, чтобы быть здесь, когда светит солнце и нам вручают трофей. Я должен быть здесь в трудный период»

высказался о неудачном периоде «Ливерпуля».

«Красные» набрали 16 очков в 12 матчах и занимают 9-е место в турнирной таблице . «Ливерпуль» проиграл два последних матча в рамках чемпионата.

«В игре с «Лидсом» у нас было несколько хороших моментов. «Вратарь «Лидса» провел исключительную игру. Нужно работать и использовать это себе во благо.

В этом и заключается задача на данный момент. Избегая ошибок и сохраняя хорошее, постепенно можно добиться успеха. Это никогда не было быстрым решением, и теперь, похоже, решение не будет быстрым. Но мы не прекратим борьбу.

Я ничего не читал, но теперь, вероятно, обо мне будут судить. Люди смотрят на меня и говорят, что я выгляжу усталым или что-то в этом роде. Это не так. Я не могу оправдываться этим.

Моя работа заключается не только в том, чтобы быть здесь в тот момент, когда светит солнце и кто-то вручает нам трофей. Моя работа также заключается в том, чтобы быть здесь в по-настоящему трудный период, и я сделаю это, выкладываясь полностью или даже больше, 100 процентов», – сказал главный тренер .