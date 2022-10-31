Пол Мерсон: «Ливерпуль» больше не боятся. Повторяется то, что произошло с «МЮ»

высказался о неудачном периоде «Ливерпуля».

«Показать такую игру, как в матче с «Манчестер Сити», а затем дополнить ее поражениями от «Ноттингем Форест» и «Лидса» – непростительно. «Ливерпуль» сделал один шаг вперед и четыре шага назад!

Только игроки могут показать такую игру, как в матче против «Сити», а затем [сыграть по-другому] с «Форестом» и «Лидсом». Только игроки могут сказать, что отличалось в тех случаях.

После матча с «Сити» мы подумали: поехали. В матчах с «Форестом» и «Лидсом» у «Ливерпуля» была возможность взлететь. Но сейчас у них серьезные проблемы. , должно быть, рвет на себе волосы.

Команды больше не боятся «Ливерпуль». Это постепенно повторяет то, что произошло на «Олд Траффорд». Будучи игроком, я боялся приезжать на матчи с . Раньше ты там хорошо играл и все равно проигрывал, а сейчас, если ты там хорошо играешь, ты выигрываешь. Если ты сейчас хорошо сыграешь с , у тебя будут хорошие шансы на победу.

«Ливерпуль» теряет свой фактор страха, и этот сезон уже хуже, чем тот, когда они защищали титул. Сезон-2020/21 был первым после того, как они выиграли лигу впервые за много лет. Я мог понять тот сезон, я играл, я выиграл лигу и знаю, каково это, когда все хотят тебя обыграть в следующем сезоне. Не говоря уже о травмах ключевых игроков.

Но сейчас все совершенно по-другому, и «Ливерпуль» это знает. У них за плечами такой опыт, и их выступлениям в этом сезоне нет оправдания», – написал бывший нападающий «Арсенала» в своей колонке.