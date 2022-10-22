«Наполи» готов повысить зарплату Хвичи с 1 до 2 млн евро. Начались переговоры о новом контракте
Хвича Кварацхелия получит прибавку к зарплате в «Наполи».
Неаполитанский клуб начал обсуждать с агентами 21-летнего грузинского хавбека продление контракта, чтобы оградить себя от потери игрока в связи с интересом к нему со стороны топ-клубов.
Как сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на SportMediaset, «Наполи» хочет продлить действующий до лета 2027 года контракт на один сезон и поднять зарплату игрока вдвое – с 1 до 2 миллионов евро.
Отметим, что миллион евро после уплаты налогов – одна из самых низких зарплат в клубе.
Кварацхелия забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 14 матчах за «Наполи». Его статистика – здесь.
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