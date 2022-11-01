Юрий Семин: «Локомотив» находится не на своем месте? Таблица всегда объективна. На что наиграли, на таком месте все и находятся»
Юрий Семин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона Мир РПЛ.
«Главное разочарование первой части сезона РПЛ? Для меня – последние четыре команды нашего чемпионата. Им предстоит очень много работы, чтобы выбраться из текущей ситуации.
«Локомотив» находится не на своем месте? Турнирная таблица всегда объективна. Прошла ровно половина чемпионата. На что наиграли, на таком месте все и находятся.
Посмотрим, кто из этих команд сможет использовать свои главные козыри и выбраться из зоны вылета», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
После 15 туров чемпионата России места в зоне вылета занимают «Химки», набравшие 9 очков, и «Торпедо» (6 баллов). В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Локомотив» (по 12 баллов).
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