«Локомотив» остался на 14-м месте в Мир РПЛ после поражения от ЦСКА. У железнодорожников 12 очков в 15 матчах

«Локомотив» остался в зоне стыковых матчей после 15-го тура Мир .

Команда под руководством потерпела поражение от – 0:1. На счету железнодорожников осталось 12 очков.

Московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице. , идущий 13-м, набрал такое же количество баллов, но опережает «Локо» по дополнительным показателям. В зоне вылета находятся «Химки» (9 очков после 15 матчей) и «Торпедо» (6 баллов в 14 играх).

Следующий матч ив» проведет 6 ноября – против «Урала».