«Локомотив» остался на 14-м месте в Мир РПЛ после поражения от ЦСКА. У железнодорожников 12 очков в 15 матчах
«Локомотив» остался в зоне стыковых матчей после 15-го тура Мир РПЛ.
Команда под руководством Андрея Федорова потерпела поражение от ЦСКА – 0:1. На счету железнодорожников осталось 12 очков.
Московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице. «Факел», идущий 13-м, набрал такое же количество баллов, но опережает «Локо» по дополнительным показателям. В зоне вылета находятся «Химки» (9 очков после 15 матчей) и «Торпедо» (6 баллов в 14 играх).
Следующий матч «Локомотив» проведет 6 ноября – против «Урала».
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