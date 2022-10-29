«Локомотив» остался на 14-м месте в Мир РПЛ после поражения от ЦСКА. У железнодорожников 12 очков в 15 матчах

Теги ЦСКА Локомотив Химки Андрей Федоров премьер-лига Россия Торпедо Факел Футбол

«Локомотив» остался в зоне стыковых матчей после 15-го тура Мир РПЛ.

Команда под руководством Андрея Федорова потерпела поражение от ЦСКА – 0:1. На счету железнодорожников осталось 12 очков.

Московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице. «Факел», идущий 13-м, набрал такое же количество баллов, но опережает «Локо» по дополнительным показателям. В зоне вылета находятся «Химки» (9 очков после 15 матчей) и «Торпедо» (6 баллов в 14 играх). 

Следующий матч «Локомотив» проведет 6 ноября – против «Урала». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные