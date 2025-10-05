Талалаев о 2:0 с «Махачкалой»: «Балтика» должна была забивать и третий. Но, наверное, не с этим «Динамо» – оно грызет всех, кто вокруг»

Андрей Талалаев прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо».

«Балтика » выиграла матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.

«Динамо » не подарок, они это доказали. Первый тайм мне не очень понравился. В перерыве поговорили, сделали поправки, стал более созидательный футбол, уже моменты пошли, обострения, комбинации какие‑то.

Хорошо, что забили второй. Считаю, что и третий должны были забивать. Но, наверное, не с этим «Динамо», потому что оно грызет всех, кто вокруг, и переиграть их вчистую удается только командам, которые в футбол играют качественно.

У нас минут 30 второго тайма был неплохой футбол», – сказал главный тренер «Балтики».