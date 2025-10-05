Талалаев о 2:0 с «Махачкалой»: «Балтика» должна была забивать и третий. Но, наверное, не с этим «Динамо» – оно грызет всех, кто вокруг»
Андрей Талалаев прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо».
«Балтика» выиграла матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0.
«Динамо» не подарок, они это доказали. Первый тайм мне не очень понравился. В перерыве поговорили, сделали поправки, стал более созидательный футбол, уже моменты пошли, обострения, комбинации какие‑то.
Хорошо, что забили второй. Считаю, что и третий должны были забивать. Но, наверное, не с этим «Динамо», потому что оно грызет всех, кто вокруг, и переиграть их вчистую удается только командам, которые в футбол играют качественно.
У нас минут 30 второго тайма был неплохой футбол», – сказал главный тренер «Балтики».
Как вам дерби?7225 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости