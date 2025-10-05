  • Спортс
Экс-форварда сборной Мексики Браво арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка при отягчающих обстоятельствах

Экс-игрока сборной Мексики арестовали по обвинению в педофилии.

Бывший нападающий «Гвадалахары» и сборной Мексики Омар Браво был арестован в субботу, 4 октября, по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах. 

В прокуратуре Халиско заявили, что экс-футболист несколько раз за последние месяцы совершал насильственные действия в отношении девочки-подростка. Предполагается, что подобные случаи с участием Браво происходили и ранее. 

По информации TUDN, бывший спортсмен был доставлен в тюрьму Пуэнте-Гранде. Ему предстоит суд. 

Браво наиболее известен по выступлениям за мексиканскую «Гвадалахару», за которую играл в общей сложности более 10 лет. В составе сборной Мексики он провел 65 матчей и забил 15 голов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TUDN
