Экс-форварда сборной Мексики Браво арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении девочки-подростка при отягчающих обстоятельствах

Экс-игрока сборной Мексики арестовали по обвинению в педофилии.

Бывший нападающий «Гвадалахары» и сборной Мексики Омар Браво был арестован в субботу, 4 октября, по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах.

В прокуратуре Халиско заявили, что экс-футболист несколько раз за последние месяцы совершал насильственные действия в отношении девочки-подростка. Предполагается, что подобные случаи с участием Браво происходили и ранее.

По информации TUDN, бывший спортсмен был доставлен в тюрьму Пуэнте-Гранде. Ему предстоит суд.

Браво наиболее известен по выступлениям за мексиканскую «Гвадалахару», за которую играл в общей сложности более 10 лет. В составе сборной Мексики он провел 65 матчей и забил 15 голов.