«Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но твои родители ведь не потеряли надежду, правильно?» Постекоглу – журналисту на вопрос о 7 матчах «Ноттингема» без побед

Эндж Постекоглу высказался о неудачных результатах «Ноттингем Форест».

В 7-м туре АПЛ команда проиграла «Ньюкаслу » (0:2). При Постекоглу, сменившим на посту главного тренера Нуну Эшпириту Санту в сентябре, «лесники» потерпели 5-е поражение. Также было две ничьих, побед нет до сих пор.

– Если вам дадут время, вы исправите ситуацию?

– Нет, нет, это безнадежный случай.

Серьезно: что плохого в трудностях? Почему все должно быть... Почему мы хотим, чтобы все доставалось нам в красивой упаковке?

Я уверен, что у твоих родителей были трудности в жизни, верно? И они не сдались. Может, ты был безнадежен в какой-то момент, но они ведь не потеряли надежду, правильно?

Я не хочу тебя задеть, не воспринимай это так. Я хочу сказать, что в наше время, похоже, когда что-то идет не так, это плохо – и все. Мы это изменим. Откажемся от этого.

Если что-то нужно исправить, в процессе будут трудности. Это не неизведанная территория для меня, как я и говорил, – сказал Постекоглу.