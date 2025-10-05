У «Милана» 1 победа в 6 последних матчах с «Ювентусом»

У «Милана» 1 победа в 6 последних матчах против «Юве».

Команды сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Серии А.

До этого в последних пяти матчах между клубами были две победы «Ювентуса », две ничьих и один раз победил «Милан ».

Команда Массимилиано Аллегри идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 13 очками. «Ювентус» – 5-й с 12 баллами.