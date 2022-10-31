Семак о работе в Европе: «Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Есть желание и драйв, это помогает двигаться дальше»

Сергей Семак высказался о возможности работы в одном из европейских чемпионатов.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не исключил, что Семак может возглавить европейский клуб.

«Юрий Семин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь. Есть желание и драйв, и это позволяет двигаться дальше. Надеюсь, игроки думают так же», – сказал главный тренер «Зенита».

По итогам первого круга РПЛ «Зенит» уверенно лидирует в таблице с 39 очками. Ближайший преследователь, московский «Спартак», отстает на 7 очков.