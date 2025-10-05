«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне – 5 ничьих подряд и 3 победы
«Ювентус» не проиграл ни одного матча в этом сезоне.
Сегодня команда Игора Тудора поделила очки с «Миланом» в 6-м туре Серии А – 0:0.
Это пятая подряд ничья туринского клуба во всех турнирах. Ранее «бьянконери» одержали 3 победы. Они не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.
19 октября «Ювентус» встретится с «Комо».
