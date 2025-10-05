Пулишич не забил «Ювентусу» с пенальти, назначенного за фол Келли на Хименесе. Игрок «Милана» пробил выше ворот
Кристиан Пулишич не реализовал пенальти в матче с «Ювентусом».
«Милан» играет с туринской командой на выезде в рамках 6-го тура Серии А (0:0, второй тайм).
На 52-й минуте защитник хозяев Ллойд Келли повалил форварда гостей Сантьяго Хименеса в штрафной площади после заброса Луки Модрича из глубины.
Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый. Пулишич пробил с точки выше ворот.
