Пулишич не забил «Ювентусу» с пенальти, назначенного за фол Келли на Хименесе. Игрок «Милана» пробил выше ворот

Кристиан Пулишич не реализовал пенальти в матче с «Ювентусом».

«Милан » играет с туринской командой на выезде в рамках 6-го тура Серии А (0:0, второй тайм).

На 52-й минуте защитник хозяев Ллойд Келли повалил форварда гостей Сантьяго Хименеса в штрафной площади после заброса Луки Модрича из глубины.

Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый. Пулишич пробил с точки выше ворот.

