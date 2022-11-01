«Шварц сказал: «Сегодня тебе надо выпить». Фомин о незабитом пенальти в финале Кубка со «Спартаком»

рассказал, что советовал ему выпить после финала Кубка России.

В финале Кубка России прошлого сезона «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2). Фомин не реализовал пенальти на 99-й минуте игры.

– В день финала Кубка «Динамо» знало, что это последний матч Сандро Шварца во главе команды?

– За несколько дней до матча тренер объявил, что уходит. И все. Это было в раздевалке. В команде уже догадывались, прессу все читают. Но на финал все выходили с огромным желанием выиграть, а там уже прощаться с Сандро.

– Как это происходило?

– Матч со был последним в сезоне, и, перед тем как разъехаться, у нас вечером была общая встреча. Так получилось, что попрощались со Шварцем, с его помощниками. Все вместе провели последний вечер. И там уже кто хотел, подошел к Сандро. И он подходил, к кому хотел, говорил какие-то слова.

– Что он сказал вам?

– Много чего на самом деле. Мы говорили о футболе, о жизни. Хорошо пообщались. А знаете, с чего он начал разговор? Сказал: «Сегодня тебе нужно выпить». Так-то я весь в себе был после того финала...

– Главное качество Шварца как тренера?

– Дисциплина и справедливость. И тактику он привнес ту самую, когда мы прессинговали. У нас появился стиль. Все знали, что делать с мячом, без мяча.

– Этот стиль называли авантюрным.

– Я не согласен. По весне, может быть, мы и стали пропускать много. А если судить по осени, когда мы начинали, не было такого, чтобы нас кто-то громил. Даже в Питере, считаю, мы неплохо играли. Счет в итоге неприятный, но это точно не был матч в одни ворота. Зато у нас появилась уверенность, что можем выиграть у любого соперника. Авантюрности не было, но уверенность в своих силах была. И еще одно из качеств Шварца – умение вдохновлять команду.

– Были речи в раздевалке?

– Очень много. Иногда он говорил, что общается с нами больше, чем со своей семьей. И еще, что он ни капли не жалеет об этом, наоборот, он горд, что в этом коллективе, с нами. После таких слов хотелось выходить и играть, были эмоционально заряжены.

– Шварц умеет быть злым?

– Конечно.

– Бутсы летали?

– Бутсы – нет. Но крики стояли, – сказал полузащитник .