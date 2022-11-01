Кулибали о 1-м месте «Арсенала» в АПЛ: «В конце сезона на нем будет «Челси». Я хочу написать историю»

заявил, что «Челси» выиграет в этом сезоне.

– АПЛ – лучший чемпионат в мире?

– Самый прекрасный турнир на планете. Здесь меньше тактики, но больше интенсивности. После тренировок в Италии нужно к этому привыкнуть. С Тиаго Силвой, моим партнером по обороне, мы обсуждаем тактику на итальянском.

– Вы приходили к Тухелю, а теперь работаете с Поттером. Это новый вызов?

– Этим футбол тоже хорош. Я пришел к тренеру, который хотел подписать меня любой ценой, а потом его уволили.

И Тухель, и Поттер играют в три защитника. В «Наполи» я привык играть в четыре защитника. Это еще одна стрела, которую я вложил в свой лук. Нельзя переставать учиться. Я знал, что будет непросто. Так и получилось. Дзола и Дрогба тоже ожидали, что так будет.

– Сейчас на первом месте идет .

– В конце сезона на нем будет «Челси». Я хочу написать историю здесь, – сказал защитник лондонского клуба.

Сейчас идет на 6-м месте в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 10 очков.