Бензема и Тчуамени могут не сыграть с «Селтиком» в ЛЧ. Вчера они работали индивидуально
Участие Карима Бензема и Орельена Тчуамени в игре с «Селтиком» находится под вопросом.
В понедельник эти футболисты тренировались индивидуально. В ходе сегодняшней тренировки станет окончательно ясно, сможет ли Карло Анчелотти рассчитывать на них.
Вчера Бензема работал с мячом, но не тренировался в общей группе «Реала». Он чувствует себя хорошо, однако в этой ситуации «Мадрид» хочет действовать благоразумно.
То же самое касается и Тчуамени, который выполнял беговую работу и занимался в тренажерном зале.
Все остальные футболисты «Реала» готовы сыграть с «Селтиком» в матче заключительного тура Лиги чемпионов, который состоится завтра, 2 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени.
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