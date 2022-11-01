Бензема и Тчуамени могут не сыграть с «Селтиком» в ЛЧ. Вчера они работали индивидуально

Участие Карима Бензема и в игре с находится под вопросом.

В понедельник эти футболисты тренировались индивидуально. В ходе сегодняшней тренировки станет окончательно ясно, сможет ли Карло Анчелотти рассчитывать на них.

Вчера Бензема работал с мячом, но не тренировался в общей группе «Реала». Он чувствует себя хорошо, однако в этой ситуации хочет действовать благоразумно.

То же самое касается и Тчуамени, который выполнял беговую работу и занимался в тренажерном зале.

Все остальные футболисты «Реала» готовы сыграть с «Селтиком» в матче заключительного тура , который состоится завтра, 2 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени.