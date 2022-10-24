Модрич не сыграет с «Лейпцигом» в ЛЧ. Матч «Реала» также пропустят Бензема и Вальверде

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Лука Модрич пропустит ближайший матч «Реала».

Полузащитник не сыграет против «Лейпцига» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб сообщил, что хорват был включен в заявку на этот матч, но затем был выведен из нее в последний момент. Причины такого решения не сообщаются.

Также предстоящий матч из-за повреждений пропустят Карим Бензема и Федерико Вальверде.

Матч «Лейпциг»«Реал» состоится завтра, 25 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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