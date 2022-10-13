Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич стоит 120 млн евро и дорожает с каждым месяцем. Договоренностей с «Юве» или другими клубами нет»
Президент «Лацио» Клаудио Лотито оценил хавбека Сергея Милинковича-Савича в 120 млн евро.
«У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в «Ювентус» или какой-либо другой клуб.
Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет», – сказал Лотито Il Messaggero.
За 9 матчей в текущем чемпионате Италии 27-летний серб забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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