Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич стоит 120 млн евро и дорожает с каждым месяцем. Договоренностей с «Юве» или другими клубами нет»

Президент «Лацио» оценил хавбека Сергея Милинковича-Савича в 120 млн евро.

«У нас нет никаких договоренностей с агентом Кежманом насчет продажи игрока в или какой-либо другой клуб.

Более того, сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн. С каждым месяцем его стоимость растет», – сказал Лотито Il Messaggero.

За 9 матчей в текущем чемпионате Италии 27-летний серб забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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