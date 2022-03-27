«Лацио» готов продать Милинкович-Савича за 80 млн евро. Есть интерес от «ПСЖ», «МЮ», «Интера» и «Ювентуса»

Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио» во время летнего трансферного окна.
Как сообщает Il Messaggero, итальянский клуб принял решение о продаже футболиста и установил за него цену – 80 миллионов евро. При этом раньше римляне хотели получить 120 млн евро.
«Лацио» хочет продать игрока и на вырученные деньги подписать футболистов, подходящих под стиль главного тренера Маурицио Сарри.
В качестве претендентов на серба называются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ювентус».
Действующий контракт футболиста рассчитан до 2024 года.
В этом сезоне Милинкович-Савич забил 9 голов и сделал 8 передач в 29 матчах Серии А.