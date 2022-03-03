Милинкович-Савич интересен «МЮ» и «Ювентусу». «Лацио» хочет за него 100 млн евро

может покинуть «Лацио» летом.

Как пишет Il Messaggero, интерес к 27-летнему полузащитнику проявляют и . Также в борьбу за серба может включиться , проявлявший к нему интерес ранее.

Отмечается, что отпустит Милинковича-Савича, только если за него предложат 100 млн евро. Римляне могут согласиться на продажу за такую сумму, чтобы получить средства на трансферы, которыми можно было бы поддержать тренера Маурицио Сарри.

В этом сезоне хавбек забил 8 голов и отдал 8 передач в 26 матчах Серии А. Его полная статистика – тут.