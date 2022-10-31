Роналду получил худшую оценку в «МЮ» от Sky за игру с «Вест Хэмом» – 6 из 10. Рэшфорд – лучший

признан одним из худших игроков «МЮ» в матче с «Вест Хэмом» (1:0).

Португалец получил оценку 6 из 10 от Sky Sports – ни у кого в нет балла ниже. Такую же оценку получили Люк Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Фред и Скотт Мактомини.

7 баллов из 10 получили Харри Магуайр и Лисандро Мартинес. Наивысший балл в «МЮ» получили , Диогу Далот, Кристиан Эриксен и (признан игроком матча) – 8 из 10.