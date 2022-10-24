Лучано Спаллетти: «Наполи» не позволил «Роме» ничего из того, в чем она хороша. Слова Моуринью обсуждать не хочу»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ромой» (1:0) в Серии А.

«Я не хочу обсуждать комментарии Моуринью или чьи-либо еще. Я хочу сам проанализировать игру.

подготовила для нас много ловушек, но моя команда здорово во всем разобралась, хотя и допустила несколько ошибок, пытаясь начать атаки от своей штрафной и затем стараясь без потери структуры выкрутиться из сложных ситуаций.

Мы создали два-три голевых момента, за счет которых добились победы, и не позволили «Роме» сделать ничего из того, в чем она хороша, то есть не дали ей сидеть в защите и контратаковать.

Со стороны могло показаться, что «Рома» просто выбивала мяч вперед в надежде на форвардов, но на самом деле в этих действиях есть определенная тактика. Но мы смогли победить, даже перестроившись на немного непривычный нам стиль. И за это мою команду следует особо похвалить.

Осимхен умеет резко менять темп – так, как только ему под силу. Когда он разберется со своими эмоциями, то сможет стать по-настоящему выдающимся футболистом. Иногда он пытается делать все сразу и атакует без осознания того, где находятся его партнеры. Но он прекрасно развит физически, очень силен, и мы нуждаемся в его умении играть головой. В этом компоненте он один из лучших на моей памяти», – сказал Спаллетти DAZN.