Игрок «Црвены Звезды» Голдин: «Сербия – более футбольная страна, чем Россия. Футболом увлечены все: дедушки, бабушки, дети»

Российский полузащитник Владислав Голдин рассказал о популярности футбола в Сербии.

– Какая страна более футбольная – Россия или Сербия?

– На мой взгляд, Сербия. Здесь абсолютно все увлечены футболом: дедушки, бабушки, женщины, мужчины, дети. В том же Белграде все болеют либо за «Звезду», либо за «Партизан». Но есть и другие люди, которые болеют еще за какие‑то клубы, но их сильно меньше, особенно в столице.

Любовь к футболу здесь прививается с детства, с раннего возраста ребенок уже ходит на трибуны. Плюс для некоторых ребят футбол здесь – это шанс выбиться в люди, зарабатывать хорошие деньги, из‑за чего футболистов тут очень много. Да, во многих странах так же, но в Сербии это ощущается по‑особенному, – сказал Голдин.

18‑летний Голдин живет в Сербии с 11 лет и сейчас выступает за молодежную команду «Црвены Звезды», с которой в прошлом году выиграл молодежный чемпионат страны. В детстве он играл в академии московского «Спартака».