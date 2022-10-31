Ондуа о веганстве: «Стал меньше уставать, комфортнее спать. Видел одни плюсы, чувствовал себя свежее»

рассказал, как стал веганом.

«В какой-то момент я подружился сразу с несколькими ребятами-вегетарианцами, которые в будущем хотели стать веганами. То есть полностью отказаться от пищи животного происхождения. Не только от курицы и рыбы, но и от коровьего молока и овечьего сыра.

Помню, как-то сказал им, что мясные блюда и морепродукты я люблю и никогда не смогу от них отказаться. Но потом подумал: «В жизни надо пробовать новое. Не понравится – отбой». Отбой в итоге случился, мне не подошло, я тосковал по мясу, особенно по моим любимым креветкам, и через пару дней бросил.

Однако я продолжал общение и с веганами, и с вегетарианцами, не отпуская желание когда-то полноценно перейти на такое питание. И где-то с третьей или четвертой попытки у меня получилось. Это произошло в 2016 году, когда я стал игроком датского клуба .

Два-три дня я прожил как веган и почувствовал, что во время тренировки стал меньше уставать. Стал комфортнее спать. Восстановление после игр и тренировок проходило быстрее. Усталости – стало меньше.

И сравнивая так каждый момент и видя одни лишь плюсы, я пришел к тому, что мне лучше быть веганом. Один, два, три, пять – и с каждым новым днем эта уверенность росла, я чувствовал себя свежее и у меня ничего не болело.

Первый год веганства получился у меня гибридным: когда ну очень сильно хотелось, я позволял себе креветки. Ел их где-то раз в две недели. В остальном мне было нормально: куриные ножки во снах не прилетали.

Правда, когда приходил в ресторан или в гости, было непросто выдержать запах мяса, люди постоянно предлагали красивые блюда. В голове в это время крутилось: «Давай попробуем». А потом отстукивало: «Не буду, не буду, не буду». Если я чего-то хочу – свой организм надо направлять и держать себя в тонусе любыми методами. Мне хотелось поставить себя в жесткие рамки здесь и сейчас.

А со второго года процесс веганства был так здорово настроен, что ничего запрещенного и не хотелось. Порой даже ловил себя на мысли, что при выборе между мясом и веганским блюдом выберу второе. Вокруг меня ели стейки, но меня это уже не возбуждало. Каждый делает то, что ему удобно и лучше для его здоровья. Это мой путь. И я решил пройти его до конца!» – написал бывший игрок «Анжи», выступающий сейчас за , в блоге на Sports.ru.