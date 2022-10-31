«Отсудить матч хуже невозможно». Карвахаль – арбитру игры с «Жироной»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказал претензии судье матча с «Жироной» (1:1).
В конце матча арбитр Марио Мелеро Лопес назначил пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку хавбеку Марко Асенсио, позже не засчитал гол вингера Родриго Гоэса, посчитав, что бразилец выбил мяч из рук вратаря, а также удалил полузащитника Тони Крооса, показав ему вторую желтую карточку.
«Думаю, просто невозможно отсудить матч хуже. Невозможно», – заявил Карвахаль арбитру после финального свистка.
В этом диалоге также поучаствовал Асенсио.
«Скажи мне, куда мне деть руку», – сказал хавбек судье, отсылая к эпизоду с назначением пенальти.
«Реал» бесит судейство: Анчелотти недоволен «придуманным пенальти», гол Родриго отменили. А у Крооса первая красная в карьере
Комментарии