Тренер «Жироны» о незасчитанном голе Родриго: «Можно было засчитать. Но это нарушение по правилам»
Главный тренер «Жироны» высказался о незасчитанном голе «Реала».
Команды сыграли вничью (1:1) в матче Ла Лиги.
На 90-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридского клуба Родриго был отменен из-за того, что бразилец выбил мяч из рук голкипера Пауло Гассаниги.
«Думаю, что гол можно было засчитать.
У «Жироны» подобная ситуация произошла в матче с «Альмерией». Это нарушение, согласно правилам. Если есть такое правило... Возможно, это правило стоит изменить, пересмотреть его», – заявил Мичел Санчес.
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