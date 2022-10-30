Тренер «Жироны» о незасчитанном голе Родриго: «Можно было засчитать. Но это нарушение по правилам»

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Главный тренер «Жироны» высказался о незасчитанном голе «Реала».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче Ла Лиги.

На 90-й минуте при счете 1:1 гол полузащитника мадридского клуба Родриго был отменен из-за того, что бразилец выбил мяч из рук голкипера Пауло Гассаниги.

«Думаю, что гол можно было засчитать. 

У «Жироны» подобная ситуация произошла в матче с «Альмерией». Это нарушение, согласно правилам. Если есть такое правило... Возможно, это правило стоит изменить, пересмотреть его», – заявил Мичел Санчес.

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