Педри: «Почему бы Испании не выиграть чемпионат мира? У нас очень сильная сборная и неплохая группа»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании верит в успех на предстоящем мундиале.

– В 19 лет ты уже сыграл в Лиге чемпионов, на чемпионате Европы, на Олимпиаде, а теперь чемпионат мира… Можно ли сказать, что сбылось все, о чем ты мечтал?

– Не могу так сказать, пока не выиграю хотя бы один трофей… Надеюсь, мы хорошо выступим в Катаре и я смогу сыграть. И почему бы не выиграть чемпионат мира?

– По-твоему, Испанию можно считать фаворитом турнира?

– Думаю, что после чемпионата Европы у нас очень сильная сборная и неплохая группа. Но все называют фаворитами Бразилию и Аргентину, и ехать не в статусе фаворита не так уж и плохо. На чемпионате Европы мы тоже не были фаворитами, но выступили очень хорошо. Пусть будет так, – сказал Педри.

Испания в группе Е ЧМ-2022 сыграет с Германией, Коста-Рикой и Японией.