Роберт Левандовски: «Барса» снова станет лучшей. Команда перестаивается, нужно время»

верит, что снова будет лучшей.

«Барселона» перестаивается, на это нужно время. Я уверен, что «Барса» будет прогрессировать и даже снова станет лучшей командой.

Хави знает, что делать. Хотя у него не так много опыта, все, что он испытал за свою невероятную карьеру игрока, помогает ему совершенствоваться», – сказал форвард «блауграны» в интервью La Vanguardia.

Даже выиграв ЛЕ, «Барса» заработает меньше, чем в 1/8 ЛЧ. Не для этого летом покупали Левандовского и Рафинью