Агент о желании Кессиэ уйти из «Барсы»: «Абсолютная ложь. Ему нужно время на адаптацию к уникальному стилю»

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Агент хавбека «Барселоны» Франка Кессиэ отрицает желание игрока сменить команду.

О готовности экс-хавбека «Милана» покинуть «блауграну» и получении им ряда предложений из Италии со ссылкой на испанскую прессу сообщал Calciomercato, уже удаливший страницу с этой новостью.

«Это фэйковые новости, абсолютная ложь. Кессие счастлив в «Барсе» и в Барселоне. Он в клубе лишь несколько месяцев и все еще адаптируется к команде и ее уникальному игровому стилю. На это нужно время.

Кессие продолжит бороться за место в составе. Он не из тех, кто легко сдается. Летом у него были другие предложения, но он твердо решил идти именно в «Барселону», – заявил Джордж Атангана.

25-летний ивуариец принял участие в 7 матчах «Барселоны» в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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