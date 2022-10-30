Агент о желании Кессиэ уйти из «Барсы»: «Абсолютная ложь. Ему нужно время на адаптацию к уникальному стилю»

Агент хавбека «Барселоны» отрицает желание игрока сменить команду.

О готовности экс-хавбека «Милана» покинуть «блауграну» и получении им ряда предложений из Италии со ссылкой на испанскую прессу сообщал Calciomercato, уже удаливший страницу с этой новостью.

«Это фэйковые новости, абсолютная ложь. Кессие счастлив в «Барсе» и в Барселоне. Он в клубе лишь несколько месяцев и все еще адаптируется к команде и ее уникальному игровому стилю. На это нужно время.

Кессие продолжит бороться за место в составе. Он не из тех, кто легко сдается. Летом у него были другие предложения, но он твердо решил идти именно в «Барселону», – заявил Джордж Атангана.

25-летний ивуариец принял участие в 7 матчах «Барселоны» в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.