Сарри про 1:3 с «Салернитаной»: «Меня отстранят на полгода, если я выскажу все, что думаю о судействе. За 50 лет в футболе не видел, чтобы карточку давали за такое»

Маурицио Сарри раскритиковал судейство в матче с «Салернитаной».

«Лацио» уступил в этой игре со счетом 1:3.

«Мы полностью контролировали игру, пока соперник не сравнял счет. Вероятно, мы посчитали, что победа у нас в кармане, и нас застали врасплох», – цитирует слова Сарри DAZN.

Также главный тренер «Лацио» высказался по поводу судейства. В частности, Сарри был недоволен эпизодом с желтой карточкой Сергею Милинковичу-Савичу на 72-й минуте встречи.

«Это даже не фол, и тем более не желтая карточка. Милинкович-Савич уже отдал мяч, а избежать столкновения было невозможно.

За 50 лет в футболе я ни разу не видел, чтобы атакующей и владеющей мячом команде давали предупреждение за подобное. Если я выскажу все, что думаю, меня дисквалифицируют на полгода», – сказал Сарри.

В минувшее воскресенье в матче Серии А «Лацио» впервые в своей истории уступил «Салернитане» на домашнем стадионе (1:3), ведя в первом тайме со счетом 1:0 и трижды пропустив во второй половине матча. Полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич получил предупреждение, в результате чего не сыграет в римском дерби на следующей неделе.