Гасперини про 0:2 с «Лацио» Сарри: «Они доминировали, заслуженное поражение. Еще не сталкивались с командой такого уровня»

Тренер «Аталанты» назвал справедливым поражение от «Лацио» (0:2).

– Справедливое поражение. Это правда, что «Лацио» провел выдающийся первый тайм, и мы не смогли ограничить их пас, а ранний гол поставил их в наилучшую ситуацию. Только после второго гола мы увидели что-то позитивное.

Мы заслужили поражение, извлечем уроки из этого опыта. Надеялись, что «Лацио» сбавит темп, и это случилось после второго гола, но было слишком поздно. В течение длительных периодов «Лацио» полностью доминировал.

– Была ли тактическая причина в том, что Сарри нейтрализовал «Аталанту»?

– Мы еще не встречались с командой, которая была бы настолько хороша на техническом уровне и с таким высоким прессингом. Они всегда первыми добирались до мяча, и, возможно, мы еще не сталкивались с командой такого уровня, – сказал Джан Пьеро Гасперини.