Галактионов про 1:2 с «Крыльями» и два пропущенных после 90-й минуты: «Очень больно и обидно получить в добавленное время»

прокомментировал поражение «Пари НН» от .

вел 1:0, но в компенсированные время пропустил два гола.

На 79‑й минуте с поля был удален Даниил Пенчиков. Кирилл Гоцук на 98‑й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

– Главная цель замен была избежать риска получения красных карточек?

– Да.

– Вновь удаления ваших игроков и вообще много предупреждений. Как‑то пытались успокоить игру?

– Игра была спокойной, просто любое единоборство тут – это карточка.

– Как можете охарактеризовать второй тайм? Можно ли сказать, что «Пари НН» отбивался?

– Смотря до удаления или после? Мы отдали инициативу. Хотя начали второй тайм неплохо. Первый провели очень прилично. Поэтому удаление, конечно, сказало свое слово. Очень больно и обидно получить в добавленное время, – сказал тренер «Пари НН».