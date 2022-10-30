Галактионов про 1:2 с «Крыльями» и два пропущенных после 90-й минуты: «Очень больно и обидно получить в добавленное время»
Михаил Галактионов прокомментировал поражение «Пари НН» от «Крыльев Советов».
«Пари НН» вел 1:0, но в компенсированные время пропустил два гола.
На 79‑й минуте с поля был удален Даниил Пенчиков. Кирилл Гоцук на 98‑й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.
– Главная цель замен была избежать риска получения красных карточек?
– Да.
– Вновь удаления ваших игроков и вообще много предупреждений. Как‑то пытались успокоить игру?
– Игра была спокойной, просто любое единоборство тут – это карточка.
– Как можете охарактеризовать второй тайм? Можно ли сказать, что «Пари НН» отбивался?
– Смотря до удаления или после? Мы отдали инициативу. Хотя начали второй тайм неплохо. Первый провели очень прилично. Поэтому удаление, конечно, сказало свое слово. Очень больно и обидно получить в добавленное время, – сказал тренер «Пари НН».
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